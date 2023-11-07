Патриарх Кирилл заявил, что русскими могут себя называть только верующие православные

«А те, кто говорят, что „мы русские“, а в храм не ходят, — задайте себе вопрос: а вы являетесь наследниками тех самых ваших отцов, дедов, бабушек, ваших прадедов и пращуров, которые с верой своей связывали жизнь? И, если вы не являетесь их наследниками, в каком смысле вы можете говорить о себе, как о русских людях?» — добавил патриарх.