Патриарх Кирилл заявил, что русскими могут себя называть только верующие православные

По мнению Патриарха Кирилла, понимание «своей принадлежности к русскому народу» должно сопровождаться «глубокой православной верой».
«А те, кто говорят, что „мы русские“, а в храм не ходят, — задайте себе вопрос: а вы являетесь наследниками тех самых ваших отцов, дедов, бабушек, ваших прадедов и пращуров, которые с верой своей связывали жизнь? И, если вы не являетесь их наследниками, в каком смысле вы можете говорить о себе, как о русских людях?» — добавил патриарх.
Священнослужитель разъяснил, что говоря «русский», он подразумевает «и украинцев, и белорусов — тех самых русских, о которых говорит „Повесть временных лет“, добавив, что „отсюда пошла Русская земля“, имея в виду и Север, и Новгород, и Киев».
Глава РПЦ также призвал молиться за «воинов, которые сегодня за Русь жизнь свою отдают». «На нашу землю пришла эта беда — междоусобная брань. Враг рода человеческого посмеялся над силой духа русского народа», — сказал патриарх в ходе проповеди.
В октябре во время вручения ордена физику Радию Илькаеву Патриарх Кирилл поделился мнением, что «Россия осталась независимой и свободной» благодаря ядерному оружию, созданному «под покровом преподобного Серафима Саровского».