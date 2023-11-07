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Патриарх Кирилл заявил, что русскими могут себя называть только верующие православные

Семён Гудошников
Сегодня в 14:54

Во время проповеди после литургии в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке в Москве глава РПЦ сказал, что русскими себя могут называть лишь верующие православные, которые ходят в храм.

По мнению Патриарха Кирилла, понимание «своей принадлежности к русскому народу» должно сопровождаться «глубокой православной верой».

«А те, кто говорят, что „мы русские“, а в храм не ходят, — задайте себе вопрос: а вы являетесь наследниками тех самых ваших отцов, дедов, бабушек, ваших прадедов и пращуров, которые с верой своей связывали жизнь? И, если вы не являетесь их наследниками, в каком смысле вы можете говорить о себе, как о русских людях?» — добавил патриарх.

Священнослужитель разъяснил, что говоря «русский», он подразумевает «и украинцев, и белорусов — тех самых русских, о которых говорит „Повесть временных лет“, добавив, что „отсюда пошла Русская земля“, имея в виду и Север, и Новгород, и Киев».

Глава РПЦ также призвал молиться за «воинов, которые сегодня за Русь жизнь свою отдают». «На нашу землю пришла эта беда — междоусобная брань. Враг рода человеческого посмеялся над силой духа русского народа», — сказал патриарх в ходе проповеди.

В октябре во время вручения ордена физику Радию Илькаеву Патриарх Кирилл поделился мнением, что «Россия осталась независимой и свободной» благодаря ядерному оружию, созданному «под покровом преподобного Серафима Саровского».

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Патриарх Кирилл
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