Патриарх Кирилл считает, что «Россия осталась независимой и свободной» благодаря ядерному оружию

«Он [Илькаев] возглавляет ядерный центр, который был создан Курчатовым. Если бы не работа этих людей, трудно сказать, существовала ли бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по Божьему промыслу это оружие создавалось в обители Серафима», — заявил предстоятель РПЦ. Награду ученый получил «во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с 85-летием со дня рождения».