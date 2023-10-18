Патриарх Кирилл считает, что «Россия осталась независимой и свободной» благодаря ядерному оружию, созданному «под покровом преподобного Серафима Саровского». Он сказал об этом во время вручения ордена физику Радию Илькаеву, передает ТАСС.
«Он [Илькаев] возглавляет ядерный центр, который был создан Курчатовым. Если бы не работа этих людей, трудно сказать, существовала ли бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по Божьему промыслу это оружие создавалось в обители Серафима», — заявил предстоятель РПЦ. Награду ученый получил «во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с 85-летием со дня рождения».
Илькаев возглавляет Курчатовский институт в Сарове. Он удостоился ордена преподобного Сергия Радонежского I степени.
В 2009 году патриарх Кирилл говорил, что разрабатываемое в Сарове ядерное оружие «является фактором сдерживания» и необходимо для сохранения суверенитета страны.