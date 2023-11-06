«Яндекс» и «Литрес» заблокировали роман Дмитрия Глуховского* «Пост»

В августе этого года писателя заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках про армию РФ. Поводом стали несколько постов с критикой в адрес Владимира Путина, которые были написаны вскоре после начала специальной военной операции. Для вынесения решения судье понадобилось меньше часа.