«Яндекс» и «Литрес» заблокировали роман Дмитрия Глуховского* «Пост»

«Яндекс» и «Литрес» ограничили доступ к двум романам Дмитрия Глуховского из серии «Пост», обратил внимание писатель.
На сайте «Литреса» книги в текстовой и аудиоверсии скрыты, они «временно недоступны». То же самое случилось со сборником «Последнее убежище» из вселенной «Метро 2033». Остальные произведения автора пока доступны.
«Ясно из‑за чего — пока мы движемся по сюжету „Поста“, как по нотам», — прокомментировал запрет Глуховский. Он также обратил внимание, что роман в начитке автора пока доступен на ютубе.
В августе этого года писателя заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках про армию РФ. Поводом стали несколько постов с критикой в адрес Владимира Путина, которые были написаны вскоре после начала специальной военной операции. Для вынесения решения судье понадобилось меньше часа.
* Дмитрий Глуховский внесен в список иностранных агентов