Майкл Кейн в роли отправившегося в Нормандию ветерана Второй мировой в трейлере «Великого беглеца»

Судя по трейлеру, «Великий беглец», в отличие от «Последнего стрелка», сосредоточится не только на путешествии Берни Джордана, но и на его отношениях с женой. Любовь Берни и Ирен началась более 70 лет назад и спустя десятилетия осталась такой же трогательной, какой была и в начале их романа.