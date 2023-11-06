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Майкл Кейн в роли отправившегося в Нормандию ветерана Второй мировой в трейлере «Великого беглеца»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:10

На ютуб-канале Warner Bros. UK & Ireland опубликовали трейлер фильма «Великий беглец» — экранизации реальной истории, случившеся с ветераном Второй мировой войны Бернардом Джорданом в 2014 году.

Тогда 89-летний Джордан решил покинуть свой дом в британском Ист-Сассексе и отправиться на празднование 70-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Ветеран флота буквально сбежал из дома, не сказав никому о своих планах.

В результате мужчина присоединился к сотням других участников Второй мировой и увидел собственными глазами королеву Елизавету II и президента США Барака Обаму. А затем вернулся обратно в Англию, где его уже разыскивали спасатели.

История Бернарда вдохновила кинематографистов, причем не на один, а сразу на два фильма — они выйдут на экраны почти одновременно. О «Последнем стрелке» с Пирсом Броснаном в главной роли «Афиша Daily» рассказывала ранее.

В «Великом беглеце» роль Берни Джордана исполнил Майкл Кейн, известный по фильмам «Правила виноделов» и «Молодость». Супругу Джордана сыграла Гленда Джексон, снимавшаяся во «Влюбленных женщинах» и «Марии — королеве Шотландии».

Режиссером картины выступил Оливер Паркер («Дориан Грей», «Как важно быть серьезным»). Сценарий написал Уильям Айвори («Сделано в Дагенхэме», «Сближение»).

Актерский состав ленты дополнили Джон Стендинг, Вольф Кахлер, Карлисс Пир, Лора Маркус, Дэниель Виталис, Уилл Флетчер, Виктор Ошин, Йэн Коннингем, Изабелла Домвиль, Дональд Сейдж Маккей и другие.

Судя по трейлеру, «Великий беглец», в отличие от «Последнего стрелка», сосредоточится не только на путешествии Берни Джордана, но и на его отношениях с женой. Любовь Берни и Ирен началась более 70 лет назад и спустя десятилетия осталась такой же трогательной, какой была и в начале их романа.

В статье Daily Mail свидетели приключения Джордана рассказывают, что из поездки во Францию Бернард вернулся с шоколадками для супруги. Кроме того, Ирэн была единственным человеком, которого не удивил приключенческих дух Бернарда и его неожиданное появление на празднике по другую стороны Ла-Манша.

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