Вышел трейлер фильма «Последний стрелок» с Пирсом Броснаном и Клеманс Поэзи

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер фильма «Последний стрелок», в котором снялись Пирс Броснан («И целого мира мало», «Мамма миа!») и Клеманс Поэзи («Довод», «Залечь на дно в Брюгге»).
Фильм расскажет о пожилом армейском ветеране, который решается однажды покинуть дом в Ирландии и в одиночку отправиться во Францию, чтобы увидеть своих сослуживцев. История основана на реальных событиях.
Броснан сыграл главного героя картины — 92-летнего участника Второй мировой войны Арти Кроуфорда. В актерский состав ленты также вошли Юрген Прочнов, Джон Амос, Клэр Рафферти, Дезмонд Иствуд и другие артисты.
Режиссером «Последнего стрелка» стал Терри Лоан, известный по фильмам «Микибо и я» и «Агата и правда об убийстве». Сценаристом фильмавыступил Кевин Фитцпатрик, работавший ранее над сериалом «Здесь живет зло» и короткометражкой «Последнее письмо».
«Последний стрелок» выйдет на экраны кинотеатров 14 декабря.