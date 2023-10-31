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Вышел трейлер фильма «Последний стрелок» с Пирсом Броснаном и Клеманс Поэзи

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:55

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер фильма «Последний стрелок», в котором снялись Пирс Броснан («И целого мира мало», «Мамма миа!») и Клеманс Поэзи («Довод», «Залечь на дно в Брюгге»).

Фильм расскажет о пожилом армейском ветеране, который решается однажды покинуть дом в Ирландии и в одиночку отправиться во Францию, чтобы увидеть своих сослуживцев. История основана на реальных событиях.

Броснан сыграл главного героя картины — 92-летнего участника Второй мировой войны Арти Кроуфорда. В актерский состав ленты также вошли Юрген Прочнов, Джон Амос, Клэр Рафферти, Дезмонд Иствуд и другие артисты.

Режиссером «Последнего стрелка» стал Терри Лоан, известный по фильмам «Микибо и я» и «Агата и правда об убийстве». Сценаристом фильмавыступил Кевин Фитцпатрик, работавший ранее над сериалом «Здесь живет зло» и короткометражкой «Последнее письмо».

«Последний стрелок» выйдет на экраны кинотеатров 14 декабря.

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