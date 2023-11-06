Чемпиона Европы по боксу арестовали за стрельбу в центре Москвы по статье о хулиганстве

Вечером 5 ноября подозреваемый в ходе внезапно возникшего конфликта нанес несколько ударов руками двум мужчинам, передают события сотрудники ведомства. Затем не менее 6 раз выстрелил из пистолета в их сторону, а также по находящимся там же еще двум мужчинам, продолжают они. Уточняется, что боксер находился в состоянии алкогольного опьянения и грубо нарушал общественный порядок.