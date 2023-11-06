Чемпиона Европы по боксу арестовали за стрельбу в центре Москвы по статье о хулиганстве

В отношении чемпиона Европы по боксу Никиты Иванова возбудили уголовное дело о после стрельбы около ресторана на Шлюзовой набережной, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве.
«Мужчина был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ („Хулиганство“), его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре», — говорится в посте в телеграм-канале.
Вечером 5 ноября подозреваемый в ходе внезапно возникшего конфликта нанес несколько ударов руками двум мужчинам, передают события сотрудники ведомства. Затем не менее 6 раз выстрелил из пистолета в их сторону, а также по находящимся там же еще двум мужчинам, продолжают они. Уточняется, что боксер находился в состоянии алкогольного опьянения и грубо нарушал общественный порядок.
Прокуратура добавляет, что Иванов нанес троим пострадавшим огнестрельные ранения, а ещё одному сломал нос. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения, заканчивается пост.
Инцидент случился накануне вечером в ресторане Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной. По информации Baza, поначалу драка завязалась после того, как спортсмен в наглой форме попросил сигарету. Иванов якобы облокотился на посетителя, у которого просил закурить. После возникновения конфликта боксера попытались скрутить, но он успел достать травматический пистолет и сделать пару выстрелов