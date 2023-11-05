У ресторана в центре Москвы произошла стрельба. Данные о пострадавших разнятся

У ресторана в центре Москвы произошла стрельба, сообщает РИА «Новости». Сотрудники правоохранительных органов выехали на место.
Прокуратура Москвы сообщила о четырех пострадавших мужчинах, которых госпитализировали в том числе с огнестрельными ранениями. Стрельбу из травматического пистолета открыл 37-летний мужчина после конфликта в ресторане, его задержали.
По информации Baza, нетрезвые посетители ресторана устроили драку. Их начали разнимать, после чего один из участников драки достал пистолет и начал стрелять. Одна пуля попала в ногу менеджера заведения, его госпитализировали.
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