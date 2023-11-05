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У ресторана в центре Москвы произошла стрельба. Данные о пострадавших разнятся

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:19

У ресторана в центре Москвы произошла стрельба, сообщает РИА «Новости». Сотрудники правоохранительных органов выехали на место.

По данным телеграм-канала Mash, стрельба произошла в ресторане Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной. Shot со ссылкой на источник сообщает о трех раненных, а РИА «Новости» — об отсутствии пострадавших.

Прокуратура Москвы сообщила о четырех пострадавших мужчинах, которых госпитализировали в том числе с огнестрельными ранениями. Стрельбу из травматического пистолета открыл 37-летний мужчина после конфликта в ресторане, его задержали.

По информации Baza, нетрезвые посетители ресторана устроили драку. Их начали разнимать, после чего один из участников драки достал пистолет и начал стрелять. Одна пуля попала в ногу менеджера заведения, его госпитализировали.

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