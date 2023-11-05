На автора «Сердитой Чувашии» завели уголовное дело за посты с бело-сине-белым флагом

На создателя телеграм-канала «Сердитая Чувашия» Семена Кочкина завели уголовное дело за посты с бело-сине-белым флагом. Об этом сообщает Baza.
Флаг сочли символом «Легиона Свобода России»*, признанного в РФ террористической организацией. А его публикацию — пропагандой терроризма.
По версии следствия, Кочкин разместил у себя в телеграм-канале изображения с бело-сине-белым флагом в июле и августе. По статье о неоднократной пропаганде символики экстремистской организации ему грозит до 4 лет лишения свободы.
СМИ писали, что Кочкин сейчас живет не в России.
Недавно дело об оправдании терроризма завели на журналистку Sota Анну Лойко. Поводом послужила статья 2021 года, в которой она рассуждала о преследованиях в России участников организации «Хизб ут-Тахрир»*.
По информации следователей, Лойко сейчас живет в Грузии. В Sota отметили, что журналистка в безопасности. Редакция СМИ расценила уголовное дело в отношении Лойко как давление на издание.
*«Легион Свобода России» и «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» признаны в России террористическими организациями, их деятельность в стране запрещена.