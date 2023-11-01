Реклама
Новости

На журналистку Sota завели уголовное дело за статью 2021 года о «Хизб ут-Тахрир»*

Семён Гудошников
Сегодня в 13:00

Журналистка Sota Анна Лойко объявлена в розыск по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщили в самом телеграм-канале.

Там отметили, что накануне в московской квартире Лойко прошел обыск, после чего ее мать доставили на допрос в СК. В ходе обыска силовики не изъяли никаких вещей, а на допросе не объяснили, что именно вменяют журналистке.

По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, поводом для уголовного дела стала статья 2021 года, в которой Лойко рассуждала о преследованиях в России участников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Следствие считает, что в этом материале журналистка оправдывает организацию, признанную в России террористической.

По информации следователей, Лойко сейчас живет в Грузии. В Sota отметили, что журналистка в безопасности. Редакция СМИ расценила уголовное дело в отношении Лойко как давление на издание.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» признана в России террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена.

расскажите друзьям
теги
Хизб-ут-Тахрир
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»