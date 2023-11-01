На журналистку Sota завели уголовное дело за статью 2021 года о «Хизб ут-Тахрир»*

Журналистка Sota Анна Лойко объявлена в розыск по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщили в самом телеграм-канале.
Там отметили, что накануне в московской квартире Лойко прошел обыск, после чего ее мать доставили на допрос в СК. В ходе обыска силовики не изъяли никаких вещей, а на допросе не объяснили, что именно вменяют журналистке.
По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, поводом для уголовного дела стала статья 2021 года, в которой Лойко рассуждала о преследованиях в России участников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Следствие считает, что в этом материале журналистка оправдывает организацию, признанную в России террористической.
По информации следователей, Лойко сейчас живет в Грузии. В Sota отметили, что журналистка в безопасности. Редакция СМИ расценила уголовное дело в отношении Лойко как давление на издание.
* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» признана в России террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена.