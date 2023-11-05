Создатель малобюджетных комедий снимет пародийный фильм «Барбенгеймер»

Продюсер Чарлз Банд, снимающий малобюджетные комедии ужасов с начала 1970-х годов, взялся за фильм «Барбенгеймер». Икона фильмов категории B собирается смешать картины Греты Гервиг и Кристофера Нолана и нажиться на совсем недавнем культурном феномене, пишет The Hollywood Reporter.
«Это возможность развлечься причудливым сочетанием этих двух фильмов, сочетанием атмосферы „Барби“ и мрачности „Оппенгеймера“. Смешайте это вместе, и у вас появится такая возможность для черного юмора», — сказал Банд. Съемки должны начаться в следующем году.
Сюжет расскажет о кукле-ученом Бэмби Дж.Барбенгеймере, которая живет в Долтопии и решает отправиться в реальный мир, чтобы уничтожить человечество за жестокое отношение детей с куклами. Она увидит людей в их худших проявлениях и соберет гигантскую ядерную бомбу.
Идея пришла в голову биографу Адаму Феблеру, который предложил создать такой фильм после появления мемов о «Барбенгеймере» и реакции на них. При этом Банд и не скрывает, что хочет на этом просто заработать.
Ни режиссер, ни актеры пока не объявлены. Сценарий уже готов.
Летом вышли в прокат сразу две крупные премьеры: «Барби» и «Оппенгеймер». Первая — комедия про жителей Барбиленда и приключения главной героини и Кена в реальном мире, вторая — драма, построенная вокруг жизни Роберта Оппенгеймера, одного из разработчиков ядерного оружия. Отсюда и появился мем про «Барбенгеймер», пользователи даже монтировали трейлеры и создавали афиши к выдуманному фильму.