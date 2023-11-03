Фанаты Тейлор Свифт в Аргентине месяцами живут в палатках у стадиона, чтобы занять место у сцены

«Люди почему‑то очень недовольны тем, что мы разбили лагерь. Иногда лежишь и слышишь, как кто‑то кричит в два часа ночи: „Иди на работу!“ Это типа: „Ты стоишь возле палатки и кричишь в два часа ночи — разве ты не должен завтра работать?“ Неужели это так сильно на вас влияет? Это я сплю на улице, а не вы», — рассказала одна из жительниц лагеря по имени Кармен.