Фанаты Тейлор Свифт в Аргентине месяцами живут в палатках у стадиона, чтобы занять место у сцены

Фанаты Тейлор Свифт по пять месяцев живут возле стадиона, чтобы занять места у сцены на концерте певицы. Они разворачивают палаточные лагери, где и живут, сообщает Pitchfork.
Журналисты познакомились с девушкой, которая работает неполный день, учится в колледже и живет в одной из палаток. Ее отец не в курсе нового места жительства дочери. «Обычно я говорю отцу, что нахожусь с кем‑нибудь в парке или навещаю друга, который живет недалеко от стадиона», — рассказала она. Она живет в этом лагере с июня.
Фанаты ведут электронную таблицу, чтобы контролировать очередь. Большинство жителей палаток — совершеннолетние женщины (люди младше 18 лет не допускаются). Чем дольше нахождение в палатке, тем выше шансы оказаться одним из первых в очереди. Чтобы не выбыть из очереди, нужно не менее одного раза ночевать в палатке и находиться там не менее 60 часов в месяц.
«Люди почему‑то очень недовольны тем, что мы разбили лагерь. Иногда лежишь и слышишь, как кто‑то кричит в два часа ночи: „Иди на работу!“ Это типа: „Ты стоишь возле палатки и кричишь в два часа ночи — разве ты не должен завтра работать?“ Неужели это так сильно на вас влияет? Это я сплю на улице, а не вы», — рассказала одна из жительниц лагеря по имени Кармен.
В дни спортивных матчей полиция огораживает палатки, возле них дежурит офицер. Обычно фанатам Свифт рекомендуют оставаться в палатках, пока толпа не уйдет. Футбольные болельщики иногда выкрикивают всякие вещи, но серьезных беспорядков не происходило.
Дебора и София предлагают в соцсетях услугу — жить в палатке вместо кого‑то. Они берут с клиентов по $2 в час, а также просят покрыть сопутствующие расходы. Обычно этим пользуются люди из провинций.
«Афиша Daily» разбиралась, в чем секрет бешеной популярности Свифт и почему миллионы женщин по всему миру читают ее тексты как Библию.