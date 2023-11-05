В МГУ рассчитали, что трудоустройство людей с инвалидностью способно ускорить рост экономики

По данным Росстата, среди работающих инвалидов на начало 2023 года к третьей группе относились 972 тыс. человек, ко второй — 489 тыс. человек, а к инвалидам самой тяжелой первой группы — 47 тыс. человек. Больше половины людей с инвалидностью насчитывается в старших возрастах — чуть меньше 7 млн. Больше половины людей трудоспособного возраста — 1,7 млн человек — не работают, они-то и должны, по мнению Казбековой, стать «резервом».