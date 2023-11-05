В МГУ рассчитали, что трудоустройство людей с инвалидностью способно ускорить рост экономики

Если бы все люди с ограниченными возможностями работали, то среднегодовые темпы роста ВВП РФ на душу населения за последние пять лет были бы на 0,5 процентного пункта выше. Об этом в своей статье рассказала научный сотрудник экономического факультета МГУ Зарина Казбекова.
Казбекова пишет, что с учетом старения населения в стране и мире и снижения трудоспособного населения повышение занятости инвалидов могло бы компенсировать потери на рынке труда, передает РБК. На сегодняшний день их уровень занятости невысок: всего 15% от их численности в трудоспособном возрасте.
Профессор Финансового университета Александр Сафонов отметил, что выводы Казбековой учитывают инвалидов всех групп при условии полной занятости, в то время как люди с первой группой инвалидности вообще не могут работать, а некоторые — только неполный рабочий день.
По данным Росстата, среди работающих инвалидов на начало 2023 года к третьей группе относились 972 тыс. человек, ко второй — 489 тыс. человек, а к инвалидам самой тяжелой первой группы — 47 тыс. человек. Больше половины людей с инвалидностью насчитывается в старших возрастах — чуть меньше 7 млн. Больше половины людей трудоспособного возраста — 1,7 млн человек — не работают, они-то и должны, по мнению Казбековой, стать «резервом».
Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин считает, что малый и средний бизнес готовы нанимать сотрудников с ограниченными возможностями. «В специальных требованиях законодательства нет ничего страшного, но должно быть взаимное стремление государства и предпринимателей, чтобы у бизнеса не было жесткого риска невыполнения условий, а государство помогало бы софинансированием издержек на обеспечение условий труда», — добавил он.
Летом 2023 года общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива» запустила сайт по поиску работы, на котором публикуются вакансии для людей с ограниченными возможностями. Там ищут как офисных сотрудников, так и тех, кто хочет устроиться на удаленку.