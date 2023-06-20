В России запустили сайт по поиску работы для людей с инвалидностью

Общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива» запустила сервис по поиску работы «Перспектива. Трудоустройство». Это сайт, на котором публикуются вакансии для людей с ограниченными возможностями.
«На сегодняшний день на сайте представлено более 70 вакансий — от массажиста до разработчика 1С или бухгалтера, для опытных либо для начинающих специалистов», — рассказывают в «Перспективе».
На сайте есть вакансии как для офисных сотрудников, так и для тех, кто хочет устроиться на удаленку. В числе работодателей — Росбанк, Ozon, «Первая грузовая компания», «Евраз» и Barilla.
Помимо оплачиваемой работы с полной занятость, «Перспектива. Трудоустройство» предлагает временные подработки и стажировки — например, для студентов с инвалидностью.
Чтобы откликнуться на вакансию, достаточно отправить резюме и специальную форму с именем, городом проживания, контактами и формой инвалидности. Личный кабинет создавать необязательно.