Реклама
Новости

MrBeast построил 100 скважин в Африке, откуда воду брать смогут более полумиллиона человек

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:16

Ютуб-блогер MrBeast открыл 100 скважин в нескольких странах в Африке, обеспечив водой более полумиллиона человек. Этому посвящено его новое видео.

Скважины появились в деревнях Кении, Зимбабве, Уганде, Сомали и Камеруне. Джимми Дональдсон (настоящее имя блогера) показал, как его команду встречали местные жители и с какими проблемами те сталкиваются. В каждом поселении им устраивали праздничное приветствие и благодарили за помощь.

«Можно подумать, что для подобного потребуются ресурсы и финансирование крупного правительства, но это не так. Эта проблема решаема, и человечество должно приложить усилия для ее решения», — сказал MrBeast.

Заодно MrBeast обеспечил некоторые школы новыми компьютерами, проекторами, досками и мебелью. Дональдсон призвал зрителей жертвовать деньги его организации, за счет которых и открываются новые скважины. Деньги, заработанные на видео, также используются для этих целей.

В сентябре Forbes поставил MrBeast на вершину списка самых успешных создателей контента в 2023 году. По данным издания, Дональдсон заработал 82 млн долларов — это в разы больше других блогеров.

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»