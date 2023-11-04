MrBeast построил 100 скважин в Африке, откуда воду брать смогут более полумиллиона человек

Ютуб-блогер MrBeast открыл 100 скважин в нескольких странах в Африке, обеспечив водой более полумиллиона человек. Этому посвящено его новое видео.
Скважины появились в деревнях Кении, Зимбабве, Уганде, Сомали и Камеруне. Джимми Дональдсон (настоящее имя блогера) показал, как его команду встречали местные жители и с какими проблемами те сталкиваются. В каждом поселении им устраивали праздничное приветствие и благодарили за помощь.
«Можно подумать, что для подобного потребуются ресурсы и финансирование крупного правительства, но это не так. Эта проблема решаема, и человечество должно приложить усилия для ее решения», — сказал MrBeast.
Заодно MrBeast обеспечил некоторые школы новыми компьютерами, проекторами, досками и мебелью. Дональдсон призвал зрителей жертвовать деньги его организации, за счет которых и открываются новые скважины. Деньги, заработанные на видео, также используются для этих целей.
В сентябре Forbes поставил MrBeast на вершину списка самых успешных создателей контента в 2023 году. По данным издания, Дональдсон заработал 82 млн долларов — это в разы больше других блогеров.