Forbes назвал MrBeast самым богатым блогером

Forbes выпустил ежегодный список самых успешных создателей контента в 2023 году. На вершине рейтинга оказался ютуб-блогер MrBeast (настоящее имя — Джимми Дональдсон).
По данным Forbes, Дональдсон заработал 82 млн долларов — это в разы больше других блогеров. Следом идет Оладжиде KSI Олатунджи с доходом в 24 млн, а замыкает тройку лидеров Джеймс Пол с 32 млн. Уровень заработка — не главное при составлении топа, поэтому блогеры с большими деньгами могли оказаться ниже.
Всего в списке 50 позиций. На всех вместе подписаны 2,6 млрд пользователей, а суммарно они заработали около 700 млн долларов — это более чем на 20% больше, чем в 2022 году, когда сумма составила 570 млн.
MrBeast — это тот самый блогер, который раздает огромные суммы денег за выполнение испытаний в необычных обстоятельствах. Самый известный его ютуб-проект, в котором испытания были созданы по мотивам корейского сериала «Игра в кальмара», вышел в 2021 году.