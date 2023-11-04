«Авито» блокирует объявления по продаже билетов и браслетов на «Щелкунчика»

«Авито» начал блокировать объявления, в которых продают билеты и браслеты на «Щелкунчика». «Мы соотнесли условия покупки билетов через кассы театра и предложения на платформе, и считаем, что правильно будет поступить именно так. Это решение поддерживает нашу программу по повышению безопасности сделок», — сообщили «Афише Daily» в пресс-службе компании.