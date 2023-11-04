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«Авито» блокирует объявления по продаже билетов и браслетов на «Щелкунчика»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:24

Накануне возле Большого театра начала собираться очередь из желающих купить билеты на балет «Щелкунчик». Люди говорили, что стоят в очереди даже не за билетом, а за браслетом, дающим права на покупку.

Всего театр выдаст 400 браслетов. Некоторые из них появились на сайте «Авито» по цене от 15 до 50 тыс. рублей. Кто именно их продает — люди из очереди или из кассы театра, — неизвестно.

«Авито» начал блокировать объявления, в которых продают билеты и браслеты на «Щелкунчика». «Мы соотнесли условия покупки билетов через кассы театра и предложения на платформе, и считаем, что правильно будет поступить именно так. Это решение поддерживает нашу программу по повышению безопасности сделок», — сообщили «Афише Daily» в пресс-службе компании.

Балет Петра Чайковского традиционно возвращается в репертуар Большого в конце года. В этом году «Щелкунчик» будут давать с 23 декабря по 7 января.

Балет обычно становится одним из главных событий празднования Нового года в Москве, отмечают «Известия». На протяжении уже нескольких лет очереди на постановку достигают невероятных масштабов.

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