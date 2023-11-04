В суд подала Джейн Доу, которая на съемках была задействована как актриса массовки. В иске утверждается, что Брэнд был явно пьян во время съемок и показал истцу свои гениталии, когда сидел за столом и смотрел на нее, «открыто и в присутствии всех на съемочной площадке», включая сотрудников студии, которые расценили его поведение как приемлемое. После этого, как утверждается в документе, комик последовал за женщиной в туалет, где снова стянул с себя штаны, затолкал ее в кабинку и заставил заняться с ним оральным сексом.