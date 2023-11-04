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Против Рассела Брэнда выдвинуто новое обвинение в насилии. На этот раз — от актрисы из массовки

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:55

Актриса массовки обвинила британского комика и актера Расселла Брэнда в сексуализированном насилии во время съемок романтической комедии 2011 года «Артур, идеальный миллионер». Об этом сообщает The Guardian.

Иск поступил в суд штата Нью-Йорк. Студию Warner Bros. Pictures, которая занималась дистрибуцией фильма, также обвинили в халатности и пособничестве Брэнду в его неправомерном поведении на съемочной площадке.

В суд подала Джейн Доу, которая на съемках была задействована как актриса массовки. В иске утверждается, что Брэнд был явно пьян во время съемок и показал истцу свои гениталии, когда сидел за столом и смотрел на нее, «открыто и в присутствии всех на съемочной площадке», включая сотрудников студии, которые расценили его поведение как приемлемое. После этого, как утверждается в документе, комик последовал за женщиной в туалет, где снова стянул с себя штаны, затолкал ее в кабинку и заставил заняться с ним оральным сексом.

По словам Доу, нападение нанесло ей «тяжелые психологические травмы» и экономический ущерб. В иске от Брэнда требуется неуказанная денежная компенсация за нападение, нанесение побоев, причинение эмоционального страдания и незаконное тюремное заключение. Что имеется в виду в последнем, не уточняется.

Ранее Брэнда обвинили в изнасиловании, сексуализированных домогательствах и эмоциональном абьюзе. Инциденты произошли в период с 2006 по 2013 год. Одна из женщин рассказала, что комик вступил с ней в отношения, когда ему был 31 год, а она еще была 16-летней школьницей. По ее словам, она подверглась сексуализированному насилию.

Брэнд все обвинения отрицает. Он выпустил отдельное видео, в котором утверждает, что его отношения всегда были по обоюдному согласию.

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