Актриса массовки обвинила британского комика и актера Расселла Брэнда в сексуализированном насилии во время съемок романтической комедии 2011 года «Артур, идеальный миллионер». Об этом сообщает The Guardian.
Иск поступил в суд штата Нью-Йорк. Студию Warner Bros. Pictures, которая занималась дистрибуцией фильма, также обвинили в халатности и пособничестве Брэнду в его неправомерном поведении на съемочной площадке.
В суд подала Джейн Доу, которая на съемках была задействована как актриса массовки. В иске утверждается, что Брэнд был явно пьян во время съемок и показал истцу свои гениталии, когда сидел за столом и смотрел на нее, «открыто и в присутствии всех на съемочной площадке», включая сотрудников студии, которые расценили его поведение как приемлемое. После этого, как утверждается в документе, комик последовал за женщиной в туалет, где снова стянул с себя штаны, затолкал ее в кабинку и заставил заняться с ним оральным сексом.
По словам Доу, нападение нанесло ей «тяжелые психологические травмы» и экономический ущерб. В иске от Брэнда требуется неуказанная денежная компенсация за нападение, нанесение побоев, причинение эмоционального страдания и незаконное тюремное заключение. Что имеется в виду в последнем, не уточняется.
Ранее Брэнда обвинили в изнасиловании, сексуализированных домогательствах и эмоциональном абьюзе. Инциденты произошли в период с 2006 по 2013 год. Одна из женщин рассказала, что комик вступил с ней в отношения, когда ему был 31 год, а она еще была 16-летней школьницей. По ее словам, она подверглась сексуализированному насилию.
Брэнд все обвинения отрицает. Он выпустил отдельное видео, в котором утверждает, что его отношения всегда были по обоюдному согласию.