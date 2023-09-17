Комика Расселла Брэнда обвинили в изнасиловании и харассменте. Он обвинения отвергает

Одна из женщин рассказала, что Брэнд вступил с ней в отношения, когда ему был 31 год, а она еще была 16-летней школьницей. Он называл ее «ребенком» во время предполагаемых абьюзивных трехмесячных отношений, поделилась она. По ее словам, однажды комик «засунул свой пенис ей в горло», из‑за чего она стала задыхаться, поэтому она ударила его кулаком в живот, чтобы прекратить это. Газета пишет, что в 2020 году она связалась с агентством Брэнда Tavistock Wood, чтобы получить от него извинения. Но вместо этого к ней пришел один из адвокатов актера, который все отрицал и обвинил женщину в желании получить деньги.