Комика Расселла Брэнда обвинили в изнасиловании и харассменте. Он обвинения отвергает

Британского комика и актера Расселла Брэнда обвинили в изнасиловании, сексуальных домогательствах и эмоциональном насилии. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на документальный фильм.
«Dispatches» («Депеши») вышел в эфир телеканала Channel 4 16 сентября. Пять предполагаемых жертв, четверо из них пожелали сохранить анонимность, выдвинули против Брэнда обвинения. Инциденты произошли в период с 2006 по 2013 год, уточнили они.
Одна из женщин рассказала, что Брэнд вступил с ней в отношения, когда ему был 31 год, а она еще была 16-летней школьницей. Он называл ее «ребенком» во время предполагаемых абьюзивных трехмесячных отношений, поделилась она. По ее словам, однажды комик «засунул свой пенис ей в горло», из‑за чего она стала задыхаться, поэтому она ударила его кулаком в живот, чтобы прекратить это. Газета пишет, что в 2020 году она связалась с агентством Брэнда Tavistock Wood, чтобы получить от него извинения. Но вместо этого к ней пришел один из адвокатов актера, который все отрицал и обвинил женщину в желании получить деньги.
Другая женщина утверждала, что Брэнд изнасиловал ее в 2012 году в своем доме в Лос-Анджелесе, и в тот же день она прошла лечение в кризисном центре по оказанию помощи пережившим изнасилование. Она написала ему, что слово «нет» означает отсутствие желания, на что комик ответил, что ему «очень жаль». Она познакомилась с Брэндом на вечеринке после ток-шоу «Brand X». Она не сообщила в полицию о предполагаемом изнасиловании, потому что боялась известности актера.
Еще одна возможная жертва Брэнда пережила изнасилование, когда работала с ним в Лос-Анджелесе. Он якобы угрожал подать в суд, если она расскажет кому‑нибудь о случившемся. Четвертая женщина рассказала, что Брэнд якобы подверг ее «сексуальному насилию», «физически и эмоционально оскорблял».
The Sunday Times также сообщает о других потерпевших и отмечает, что они не были знакомы друг с другом. Авторы «Dispatches» заявили, что Брэнд просил сотрудников находить молодых зрительниц его шоу, которых он считал привлекательными, чтобы встретиться с ними после съемок.
«Расселл Брэнд категорически и яростно отверг обвинения, выдвинутые [против него] в 2020 году, но теперь мы полагаем, что были введены в ужасное заблуждение. TW прекратил все профессиональные связи с Брэндом», — заявили в агентстве Tavistock Wood.
Брэнд отрицает все обвинения. Он заявил, что обвинения ложны и содержат «очень агрессивные нападки», а его отношения всегда были по обоюдному согласию. «Тогда [на пике популярности] я всегда был откровенен в этих вопросах, даже слишком откровенен, и я откровенен в этом отношении и сейчас», — сказал он.
Свое заявление Брэнд выпустил за день до премьеры на Channel 4. The Times пишет, что авторы фильма заранее связались с представителями СМИ, чтобы сообщить об обвинениях и передать информацию, которая поможет комику вспомнить о предполагаемых инцидентах. Адвокаты Брэнда поначалу утверждали, что не могут дать комментарий из‑за «большого количества вопросов» и анонимности спикеров.