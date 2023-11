Мисси Эллиотт стала первой рэпершой, вошедшей в Зал славы рок-н-ролла

Получив награду, Эллиотт исполнила свои самые известные песни, в том числе «Get Ur Freak On», «Work It», «The Rain (Supa Dupa Fly)», «Pass That Dutch» и «Lost Control». Рэперша в первую очередь поблагодарила Бога, а затем Кейт Буш, Шерил Кроу, Джорджа Майкла, Вилли Нельсона, Тимбаленда, Rage Against the Machine и The Spinners, которые «повлияли на людей во всем мире своей музыкой» и тоже вошли в Зал славы.