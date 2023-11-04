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Мисси Эллиотт стала первой рэпершой, вошедшей в Зал славы рок-н-ролла

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:58

3 ноября Мисси Эллиотт стала первой рэпершой, которая вошла в Зал славы рок-н-ролла. Об этом сообщается в твиттере организации.

Получив награду, Эллиотт исполнила свои самые известные песни, в том числе «Get Ur Freak On», «Work It», «The Rain (Supa Dupa Fly)», «Pass That Dutch» и «Lost Control». Рэперша в первую очередь поблагодарила Бога, а затем Кейт Буш, Шерил Кроу, Джорджа Майкла, Вилли Нельсона, Тимбаленда, Rage Against the Machine и The Spinners, которые «повлияли на людей во всем мире своей музыкой» и тоже вошли в Зал славы.

Церемония введения артистов в Зал славы рок-н-ролла пройдет прошла в Нью-Йорке. Она стала уже 38-й по счету. На ней состоялось награждение артистов в категориях «Музыкальное влияние» и «Музыкальное мастерство».

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