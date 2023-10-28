В Москве на 22 мигрантов завели дела об уклонении от службы, 80 человек отправили в армию

В Москве Следственный комитет возбудил на 22 уроженцев Центральной Азии уголовные дела об уклонении от воинской службы. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на сообщение СК.
В ведомстве говорят, что речь идет о призывниках, получивших ранее российское гражданство. Отмечается, что при уклонении от службы им аннулируют гражданство.
Более 80 мигрантов, получивших паспорт РФ, направлены на службу в вооруженные силы. Правоохранители продолжают розыск уклонистов с приобретенным гражданством.
В конце прошлой недели ОМОН совершил рейд на мечеть в подмосковных Котельниках и забрал прихожан в военкомат. Там мужчин заставляли подписать контракт или отправиться на срочную службу в армию. Среди насильно увезенных в военкомат был финалист шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамут Усеинов. Он отметил, что не служил по состоянию здоровья и у него есть бронь от Первого канала. После военкомата его увезли в казарму и отобрали телефон.