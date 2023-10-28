В Москве на 22 мигрантов завели дела об уклонении от службы, 80 человек отправили в армию

В конце прошлой недели ОМОН совершил рейд на мечеть в подмосковных Котельниках и забрал прихожан в военкомат. Там мужчин заставляли подписать контракт или отправиться на срочную службу в армию. Среди насильно увезенных в военкомат был финалист шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамут Усеинов. Он отметил, что не служил по состоянию здоровья и у него есть бронь от Первого канала. После военкомата его увезли в казарму и отобрали телефон.