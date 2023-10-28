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В Москве на 22 мигрантов завели дела об уклонении от службы, 80 человек отправили в армию

Семён Гудошников
Сегодня в 14:55

В Москве Следственный комитет возбудил на 22 уроженцев Центральной Азии уголовные дела об уклонении от воинской службы. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на сообщение СК.

В ведомстве говорят, что речь идет о призывниках, получивших ранее российское гражданство. Отмечается, что при уклонении от службы им аннулируют гражданство.

Более 80 мигрантов, получивших паспорт РФ, направлены на службу в вооруженные силы. Правоохранители продолжают розыск уклонистов с приобретенным гражданством.

Накануне вечером СК сообщал о 12 подобных уголовных делах в Москве.

В конце прошлой недели ОМОН совершил рейд на мечеть в подмосковных Котельниках и забрал прихожан в военкомат. Там мужчин заставляли подписать контракт или отправиться на срочную службу в армию. Среди насильно увезенных в военкомат был финалист шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамут Усеинов. Он отметил, что не служил по состоянию здоровья и у него есть бронь от Первого канала. После военкомата его увезли в казарму и отобрали телефон.

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Следственный комитетПервый канал
люди
Мамут Усеинов
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