НАСА создало приложение для отслеживания МКС

«Даже после 23 лет непрерывного присутствия человека на борту Международной космической станции невероятно интересно увидеть станцию, подняв взгляд в нужный момент. Орбитальная лаборатория, которая продолжает приносить столько уникальных и ощутимых преимуществ человечеству, на самом деле не так уж и недосягаема», — сказала директор Международной космической станции в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне Робин Гейтенс.