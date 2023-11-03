НАСА создало приложение для отслеживания МКС

Космическое агентство НАСА выпустило мобильное приложение Spot the Station, которое позволяет отслеживать местоположение МКС. Оно доступно на Google Play и App Store.
Spot the Station упрощает пользователям поиск станции и позволяет делиться изображениями в реальном времени, заявили разработчики. Встроенный в приложение компас покажет наблюдателю, где на звездном небе находится космическая станция, даже если находиться на другом конце земного шара.
«Даже после 23 лет непрерывного присутствия человека на борту Международной космической станции невероятно интересно увидеть станцию, подняв взгляд в нужный момент. Орбитальная лаборатория, которая продолжает приносить столько уникальных и ощутимых преимуществ человечеству, на самом деле не так уж и недосягаема», — сказала директор Международной космической станции в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне Робин Гейтенс.
Запуск приложения приурочен к 25-летию МКС. Приложение переведено на русский язык и работает без рекламы.
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