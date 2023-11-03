НАСА запустит стриминговый сервис с трансляциями из космоса и тематическими сериалами в ноябре

«[Там будет контент на самые разные темы] — от исследований экзопланет до лучшего понимания климата Земли и влияния Солнца на нашу планету, а также исследования Солнечной системы. Мы покажем наши проекты с полной прозрачностью, чтобы в конечном счете установить более прочные связи с нашими партнерами и зрителями», — отметила Ники Фокс, замначальника Управления научных миссий НАСА.