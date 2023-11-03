Вслед за «последней песней» The Beatles вышел клип на нее

На ютьюб-канале The Beatles вышел клип на «последнюю песню» квартета — сингл «Now and Then». Видео снял режиссер фильмов «Властелин Колец» Питер Джексон.
В клипе можно увидеть архивные кадры, снятые в 1960-е и 1990-е годы, анимированные фотографии 1940-х и 1950-х годов, а также съемки Пола Маккартни и Ринго Старра в 2023 году. Посмотреть ролик из РФ не получится.
Документальные кадры попали в клип благодаря барабанщику The Beatles Питу Бесту. Постановщик Джексон признался, что боялся браться за эту работу, потому что ранее никогда не монтировал музыкальные клипы.
«Я не представлял, как я могу даже начать делать клип для группы, которая распалась более 50 лет назад, никогда фактически не исполняла эту песню, и половина ее участников уже не с нами», — написал режиссер.
«Now and Then» вышла накануне. Демо песни записано Ленноном в 1978 году у него дома в Нью-Йорке. Долгое время песня хранилась у Йоко Оно на одной из двух кассет с пометкой «Для Пола».