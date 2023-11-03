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В Москву вернулись редкие животные, которые несколько лет считались исчезнувшими

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:48

В Москву вернулись редкие птицы, которые несколько лет считались исчезнувшими, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Среди возвращенцев — осоед, зеленый дятел, голубь клинтух, черный коршун и серая цапля.

«Это происходит, когда появляются необходимые условия для их обитания: укромные места для гнездования и выведения потомства, качественная вода, воздух, достаточная кормовая база, низкий уровень шума», — написал Собянин. На сайте градоначальника рассказывается подробнее об этих птицах.

Всего с начала года специалисты зафиксировали на природных территориях города 241 вид животных: 116 из них внесены в Красную книгу Москвы, два — в Красную книгу России, добавил Собянин.

В начале октября сообщалось о появлении в Якутии нетипичных для региона видов животных, птиц и растений из‑за изменения климата.

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