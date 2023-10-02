В Якутии из‑за изменения климата появились новые виды растений и животных

«Быстрее реагирует на изменение климата растительный мир; соответственно, уже можно наблюдать изменения в ландшафтах. Животный мир тоже ориентируется довольно быстро. Например, на Севере появляются виды, которых раньше у нас не было. Не так давно в Намский район залетел черный гриф, который в Якутии не обитает. Они чувствуют, что климатические условия становятся все более благоприятными», — сказал он.