В Якутии из‑за изменения климата появились новые виды растений и животных

«Быстрее реагирует на изменение климата растительный мир; соответственно, уже можно наблюдать изменения в ландшафтах. Животный мир тоже ориентируется довольно быстро. Например, на Севере появляются виды, которых раньше у нас не было. Не так давно в Намский район залетел черный гриф, который в Якутии не обитает. Они чувствуют, что климатические условия становятся все более благоприятными», — сказал он.
Среди других примеров он привел клещей, «которые приносят все больше неприятностей», и новый редкий подвид арктической бабочки, который обнаружили в верхней части горного массива Арга-Тас.
В низовьях реки Колымы, где обитают белые медведи, начали встречаться бурые. По мнению ученых, в будущем это может привести к появлению гибридов белого и бурого медведей.
Ранее Метеорологическая служба Великобритании сообщила, что температура Мирового океана в апреле и мае достигла самых высоких показателей за всю историю наблюдений в эти месяцы. Рекордное повышение температур было вызвано, по мнению ученых, изменением климата на фоне вредных выбросов в атмосферу, а также природным явлением Эль-Ниньо.