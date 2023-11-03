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«Футураму» продлили еще на два сезона

Семён Гудошников
Сегодня в 16:47

Hulu продлил мультсериал «Футурама» еще на два сезона, пишет Variety. Каждый из сезонов будет по 10 серий.

В феврале 2022 года Hulu заказал 20 новых эпизодов «Футурамы». В июле 2023-го шоу вернулось на экраны после десятилетнего перерыва. Сейчас на стриминге транслируются первые десять новых серий, еще десять, как ожидается, выйдут в 2024-м.

Даты премьеры следующих двух сезонов пока неизвестны.

Продолжение шоу разрабатывали его создатели Дэвид Сэмюэл Коэн и Мэтт Грейнинг. Озвучивают персонажей вновь Билли Уэст, Кэти Сагал, Тресс МакНилл, Морис ЛаМарш, Лорен Том, Фил ЛаМарр и Джон ДиМаджо.

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Мэтт ГрейнингКэти СагалМорис ЛамаршЛорен ТомФил Ламарр
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