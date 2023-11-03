«Футураму» продлили еще на два сезона

Hulu продлил мультсериал «Футурама» еще на два сезона, пишет Variety. Каждый из сезонов будет по 10 серий.
В феврале 2022 года Hulu заказал 20 новых эпизодов «Футурамы». В июле 2023-го шоу вернулось на экраны после десятилетнего перерыва. Сейчас на стриминге транслируются первые десять новых серий, еще десять, как ожидается, выйдут в 2024-м.
Даты премьеры следующих двух сезонов пока неизвестны.
Продолжение шоу разрабатывали его создатели Дэвид Сэмюэл Коэн и Мэтт Грейнинг. Озвучивают персонажей вновь Билли Уэст, Кэти Сагал, Тресс МакНилл, Морис ЛаМарш, Лорен Том, Фил ЛаМарр и Джон ДиМаджо.