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Hulu выпустит продолжение «Футурамы». Оно выйдет в 2023 году

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:30

Стриминговый сервис Hulu возродит анимационный сериал «Футурама», который выходил с 1999 по 2003 и с 2010 по 2013 годы. Продолжение шоу разработают его создатели Дэвид С. Коэн и Мэтт Грейнинг. Об этом сообщил Variety.

Озвучивать любимых персонажей вновь будут Билли Уэст, Кэти Сагал, Тресс МакНилл, Морис ЛаМарш, Лорен Том, Фил ЛаМарр и Дэвид Хернан. Джон ДиМаджио к проекту пока не прикреплен, однако продюсеры надеются на его возвращение к роли Бендера.

Разработка новых серий начнется уже в этом месяце. Всего планируется выпустить 20 эпизодов. Их премьера намечена на 2023 год, точная дата пока неизвестна. «Я счастлив новой возможности подумать о будущем… или чем‑то ином, что не является настоящим», — сказал Коэн.

«Футурама» рассказывает о жизни доставщика пиццы Филипа Фрая, который случайно заморозил себя в последний день 1999 года и проснулся тысячу лет спустя. В своей новой жизни он встретил одноглазого мутанта Лилу и робота Бендера, которые стали его друзьями.

«Этот культовый сериал помогал проложить путь к успеху анимации для взрослых с самого своего запуска, и мы с нетерпением ждем, как Мэтт и Дэвид продолжат этот путь и утвердят в будущем Hulu как место премьер для поклонников этого жанра», — заявил президент Hulu Originals Крейг Эрвич.

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