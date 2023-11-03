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Вице-мэр Екатеринбурга назвал снежные пенисы на улицах провокацией и попросил скидывать их фото

Семён Гудошников
Сегодня в 15:38

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов назвал снеговиков в виде пенисов, которые уже неделю массово появляются в городе, провокацией. Чтобы их убрали, он попросил скидывать ему фото скульптур, сообщает It’s My City.

Бубнов отметил, что ранее не слышал о членовиках, но считает, что бороться с ними должны правоохранители и общественность. «Если они кого‑то оскорбляют, наверное, это административное правонарушение», — добавил он.

Мэр города Алексей Орлов тоже считает, что снежные пенисы необходимо уничтожить. В комментарии 66.ru чиновник назвал членовиков безобразием, которое должны снести коммунальные службы. Он выразил надежду, что горожане присоединятся к борьбе с провокационными фигурами.

История со снежными членами в Екатеринбурге началась в конце октября, после прошедших снегопадов. Сперва неизвестные слепили фигуру пениса в сквере у Оперного театра и здания Уральского федерального университета. Примерно через сутки ее снесли с помощью трактора.

После этого членовики стали появляться в разных районах города: у Уральского государственного университета путей сообщения, в микрорайоне Заречный, на набережной реки Исети, в сквере недалеко от строящейся «Ледовой арены», у Политехнического колледжа.

На Change.org появилась петиция с просьбой прекратить в Екатеринбурге флешмоб со снежными членами. На момент написания заметки ее подписали 17 человек.

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