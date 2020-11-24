В Новосибирске откроют каток в форме пениса. Снова

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала у себя в фейсбуке макет городского катка, который зальют напротив здания оперного театра. Его очертания напоминают форму пениса — на это обратили внимание еще в прошлом году, когда каток появился впервые.

Терешкова отметила, что в этом году никаких массовых празднований проводить не будут, однако «это не остановит от создания праздничного настроения для всего города». На главной новогодней площадке — в Театральном сквере — появится елка, праздничные украшения и каток, форма которого останется такой же, какой была год назад.