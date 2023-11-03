Реклама
Новости

Финальная часть сериала «Йеллоустоун» выйдет на год позже

Виктория Шанина
Сегодня в 13:18

Премьера последней главы драмы «Йеллоустоун» состоится в ноябре 2024 года. Об этом пишет Deadline.

Финалом сериала станет вторая половина пятого сезона. Изначально она должна была выйти в ноябре 2023-го, но работа над проектом задерживается из‑за забастовок голливудских актеров и сценаристов.

По той же причине отложена и премьера спин-оффа сериала под рабочим названием «1944». Она должна была состояться в декабре, но теперь выйдет не раньше оригинального повествования.

Кстати, в начале этого года стало известно, что главную роль в спин-оффе может сыграть Мэттью МакКонахи («Настоящий детектив», «Джентльмены», «Волк с Уолл-стрит»).

Телесериал «Йеллоустоун» дебютировал в 2018 году на канале Paramount Network. Он рассказывает о жизни семьи Даттонов на одном из ранчо в Монтане, США.

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»