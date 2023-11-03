Финальная часть сериала «Йеллоустоун» выйдет на год позже

Финалом сериала станет вторая половина пятого сезона. Изначально она должна была выйти в ноябре 2023-го, но работа над проектом задерживается из‑за забастовок голливудских актеров и сценаристов.
По той же причине отложена и премьера спин-оффа сериала под рабочим названием «1944». Она должна была состояться в декабре, но теперь выйдет не раньше оригинального повествования.
Кстати, в начале этого года стало известно, что главную роль в спин-оффе может сыграть Мэттью МакКонахи («Настоящий детектив», «Джентльмены», «Волк с Уолл-стрит»).
Телесериал «Йеллоустоун» дебютировал в 2018 году на канале Paramount Network. Он рассказывает о жизни семьи Даттонов на одном из ранчо в Монтане, США.
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