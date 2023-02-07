THR: Мэттью Макконахи может сняться в спин-оффе сериала «Йеллоустон»

Американский актер Мэттью Макконахи, известный по фильмам «Далласский клуб покупателей» и «Интерстеллар», может появиться спин-оффе сериала «Йеллоустон». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
В данный момент артист обсуждает свое возможное участие в проекте с его создателем Тейлором Шериданом. Предполагается, что Макконахи сыграет главную роль в новом сериале.
По информации Deadline, Paramount Network задумывается о закрытии «Йеллоустона» из‑за сложностей с графиком Кевина Костнера — главной звезды шоу. Заместить его, но уже в новом проекте, призван Макконахи.
«Благодаря блестящему уму Тейлора Шеридана мы постоянно работает над расширением франшизы и невероятного мира, который он построил. Мэттью Макконахи — феноменальный талант, с которым мы хотели бы сотрудничать», — заявили в компании.