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THR: Мэттью Макконахи может сняться в спин-оффе сериала «Йеллоустон»

Юлия Онодэра
Вчера в 22:51

Американский актер Мэттью Макконахи, известный по фильмам «Далласский клуб покупателей» и «Интерстеллар», может появиться спин-оффе сериала «Йеллоустон». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

В данный момент артист обсуждает свое возможное участие в проекте с его создателем Тейлором Шериданом. Предполагается, что Макконахи сыграет главную роль в новом сериале.

По информации Deadline, Paramount Network задумывается о закрытии «Йеллоустона» из‑за сложностей с графиком Кевина Костнера — главной звезды шоу. Заместить его, но уже в новом проекте, призван Макконахи.

«Благодаря блестящему уму Тейлора Шеридана мы постоянно работает над расширением франшизы и невероятного мира, который он построил. Мэттью Макконахи — феноменальный талант, с которым мы хотели бы сотрудничать», — заявили в компании.

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