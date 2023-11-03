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СМИ: бойца ММА Кирилла Самброса задержали с мефедроном. Ему грозит уголовное дело

Виктория Шанина
Сегодня в 11:53

У бойца спортклуба Hardcore Fighting и участника бойцовской лиги «Наше Дело» Кирилла Самброса обнаружили 0,97 грамм мефедрона. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

По данным канала, Самброса задержали накануне в Шмитовском проезде в центре Москвы. Полиция остановила такси, в котором ехал боец, и после досмотра обнаружила у него сверток с неизвестным веществом.

Телеграм-канал Mash добавляет, что в участке Самброс говорил, якобы в свертке находится пищевая добавка для подготовки перед боем, который должен состояться в субботу. Полицейские отпустили его под обязательство о явке.

Спортсмену грозит уголовное дело за хранение наркотиков в значительном размере по статье 228 УК. По нему он может получить до трех лет лишения свободы.

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