СМИ: бойца ММА Кирилла Самброса задержали с мефедроном. Ему грозит уголовное дело

У бойца спортклуба Hardcore Fighting и участника бойцовской лиги «Наше Дело» Кирилла Самброса обнаружили 0,97 грамм мефедрона. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
По данным канала, Самброса задержали накануне в Шмитовском проезде в центре Москвы. Полиция остановила такси, в котором ехал боец, и после досмотра обнаружила у него сверток с неизвестным веществом.
Телеграм-канал Mash добавляет, что в участке Самброс говорил, якобы в свертке находится пищевая добавка для подготовки перед боем, который должен состояться в субботу. Полицейские отпустили его под обязательство о явке.
Спортсмену грозит уголовное дело за хранение наркотиков в значительном размере по статье 228 УК. По нему он может получить до трех лет лишения свободы.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям