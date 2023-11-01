Экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева задержали с полкило мефедрона

По словам источника Shot, Бугаев признался, что подрабатывал наркокурьером и перед задержанием успел оставить закладки возле общежитий Кубанского аграрного университета. Экс-футболист, как утверждает телеграм-канал, рассказал, что после ухода из профессионального футбола столкнулся с финансовыми трудностями, он начал пить и накопил долгов на 70 тыс. рублей. Тогда он и решил заработать через даркнет: связался с наркоторговцами и получил от них полкило мефедрона, который должен был раскидать закладками в Краснодаре и Сочи, пишет Shot.