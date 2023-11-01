Экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева задержали с полкило мефедрона

Бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева задержали в Краснодаре с полкило мефедрона. Об этом сообщают телеграм-каналы Baza и Shot, а также источник RT в правоохранительных органах.
Полицейские остановили Бугаева для личного досмотра в ночь на 29 октября. В кармане его толстовки они нашли пакет с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это 494 грамма наркотика.
На экс-футболиста завели уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК (производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас спортсмен арестован на семь суток.
По словам источника Shot, Бугаев признался, что подрабатывал наркокурьером и перед задержанием успел оставить закладки возле общежитий Кубанского аграрного университета. Экс-футболист, как утверждает телеграм-канал, рассказал, что после ухода из профессионального футбола столкнулся с финансовыми трудностями, он начал пить и накопил долгов на 70 тыс. рублей. Тогда он и решил заработать через даркнет: связался с наркоторговцами и получил от них полкило мефедрона, который должен был раскидать закладками в Краснодаре и Сочи, пишет Shot.
По информации телеграм-канала, Бугаев уже сдал своих подельников и показал на телефоне фотографии мест, где успел оставить закладки.
Бугаеву 42 года. За свою карьеру он играл за «Торпедо», «Томь», «Локомотив» и «Краснодар». В 2004 году на позиции защитника играл за сборную России на чемпионате Европы по футболу. Завершил футбольную карьеру в 2010-м. Одноклубники Бугаева говорили о его увлечении алкоголем и азартными играми. В 2015-м сам футболист рассказал, что после завершения карьеры занимается грузоперевозками и сбором макулатуры.