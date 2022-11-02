Baza: на Петра Верзилова* завели уголовное дело о фейках об армии

Против основателя «Медиазоны»* и участника Pussy Riot Петра Верзилова* возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков про Вооруженные силы РФ. Об этом сообщает Baza.
По информации телеграм-канала, причиной стали публикации Верзилова в твиттере и инстаграме**. По версии следствия, в апреле он распространил заведомо ложную информацию, «содержащую данные об использовании ВC для убийства мирных жителей в Буче», пишет Baza.
Отмечается, что Петр Верзилов заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Верзилов впервые был объявлен в розыск еще в ноябре 2021 года. Причиной стало дело, возбужденное против него в июле 2020 года, — тогда Петра Верзилова обвинили в том, что он не уведомил МВД, что у него есть гражданство Канады.
* «Медиазона» и Петр Верзилов внесены Минюстом в список СМИ-иноагентов.
** Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.