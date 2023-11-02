МГТУ имени Баумана разработает «джихад-машину» для участия в боевых действиях на Украине

Московский государственный технический университет имени Баумана (МГТУ) займется разработкой так называемой «джихад-машины» — легкого маневренного боевого авто для участия в военной операции на территории Украины. Об этом сообщил телеграм-канал «Кровавая барыня».
О намерениях создать в Чечне «джихад-машины» стало известно еще в январе. Их предполагалось выпускать на производственной базе ООО «Чеченавто», а испытывать — в Российском университете спецназа.
Теперь выяснилось, что конструкторскую документацию для аппарата разработают сотрудники МГТУ имени Баумана. Создать «джихад-машину» поручил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Ранее сообщалось, что, помимо «джихад-машины», правительство прорабатывает вопрос создания крупного центра по ремонту и обслуживанию военной техники, в том числе бронированной, на территории Чечни.
Кроме того, в 2016 году стало известно о производстве на «Чеченавто» автомобилей для уничтожения террористов, один из которых опробовал глава Чечни Рамзан Кадыров. В Международном учебном центре сил специального назначения в Гудермесе говорили, что машина «легко преодолевает любые преграды, в том числе водные, снежные», и что для нее «нипочем любые дороги».