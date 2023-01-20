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В Чечне хотят производить «джихад-машины» для военных

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:45

Власти Чечни ведут переговоры о производстве легкого военного автомобиля на базе завода «Чеченавто» в Аргуне, сообщили ТАСС в правительстве республики после переговоров с Минпромторгом. Он получил название «джихад-машина» и будет проходить испытания в Российском университете спецназа.

Собеседник информагентства рассказал, что, помимо «джихад-машины», правительство прорабатывает вопрос создания крупного центра по ремонту и обслуживанию военной техники, в том числе бронированной, на территории Чечни. В качестве площадки для размещения рассматриваются «Чеченавто» или особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Грозный».

В 2016 году сообщалось о производстве на «Чеченавто» автомобилей для уничтожения террористов, один из которых опробовал глава Чечни Рамзан Кадыров. В Учебном центре сил специального назначения в Гудермесе говорили, что машина «легко преодолевает любые преграды, в том числе водные, снежные», и что для нее «нипочем любые дороги».

В начале января власти Чечни сообщили о планах создать автомобильный кластер на базе завода «Чеченавто».

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