В Чечне хотят производить «джихад-машины» для военных

В 2016 году сообщалось о производстве на «Чеченавто» автомобилей для уничтожения террористов, один из которых опробовал глава Чечни Рамзан Кадыров. В Учебном центре сил специального назначения в Гудермесе говорили, что машина «легко преодолевает любые преграды, в том числе водные, снежные», и что для нее «нипочем любые дороги».