На журналистку Марию Пономаренко завели второе уголовное дело из‑за конфликтов с охранниками колонии

Журналистка утверждает, что не нападала ни на кого из фигурирующих в деле людей. В данный момент она находится в ШИЗО — туда ее отправили якобы за сопротивление сотрудникам ФСИН, причем уже в третий раз (суммарный срок пребывания в ШИЗО достиг 40 дней).