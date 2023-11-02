На журналистку Марию Пономаренко завели второе уголовное дело из‑за конфликтов с охранниками колонии

В отношении журналистки издания RusNews Марии Пономаренко возбудили второе уголовное дело. Об этом сообщила в своем телеграм-канале редакция RusNews.
Коллеги Пономаренко заявили, что дело открыли по ч.2 ст. 321 УК РФ о нанесении неопасного для здоровья вреда. По словам Марии, пострадавшими от ее действий могут признать сотрудников колонии, где она находится.
Журналистка утверждает, что не нападала ни на кого из фигурирующих в деле людей. В данный момент она находится в ШИЗО — туда ее отправили якобы за сопротивление сотрудникам ФСИН, причем уже в третий раз (суммарный срок пребывания в ШИЗО достиг 40 дней).
«Маша пишет, что с момента ее перевода из колонии Красноярска в Алтайский край почти никому не приходят от нее письма, хотя она писала всем. Но Мария не теряет бодрости духа и оптимизма», — отметили коллеги заключенной.
По их словам, Пономаренко «знает, что на самых ярких и известных политзаключенных в России часто заводят дополнительные уголовные дела, когда власти кажется, что первоначальные сроки недостаточно большие».
В марте 2022 года Пономаренко написала пост, в котором утверждалось, что драмтеатр в Мариуполе обстреляли российские военные. В Минобороны эту информацию опровергли, поэтому пост Пономаренко признали ложной информацией.
Журналистку задержали в апреле 2022 года. В сентябре Пономаренко рассказала, что совершила попытку самоубийства в СИЗО из‑за ухудшения психического состояния. В ноябре 2022 года журналистку перевели под домашний арест, который она отбывала в квартире бывшего мужа.
В конце января Пономаренко снова отправили в СИЗО, после того как журналистка поругалась с экс-супругом и ушла из дома в отдел полиции. В феврале суд в Барнауле приговорил ее к шести годам колонии по делу о фейках о ВС РФ.