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Журналистка Мария Пономаренко совершила попытку самоубийства в СИЗО. Ее арестовали за фейки об армии
Юлия Онодэра
Сегодня в 17:50

Журналистка Мария Пономаренко совершила попытку самоубийства в СИЗО, где она находится в связи с обвинением о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщило издание RusNews, в котором работает девушка.

По словам коллег, Алтайский краевой суд оставил Марию под стражей вплоть до 29 сентября, притом что она находится в СИЗО еще с апреля. Судья, как считают в СМИ, не принял во внимание ухудшающееся психологическое состояние журналистки.

В начале сентября Пономаренко разбила окно в камере. Она утверждает, что к этому привело нахождение на протяжении двух месяцев в камере с заклеенными окнами и усугубившееся в этих условиях истерическое расстройство личности.

«Помощь, необходимую при таком заболевании, она в СИЗО не получала. Из‑за ухудшения психического состояния она вскрыла вены. У нее есть клаустрофобия, содержание в помещении с заклеенными окнами очень влияет», — рассказали в RusNews.

Адвокат Дмитрий Шитов просит перевести Пономаренко под домашний арест. Он заявляет, что его подопечная не может повлиять на результаты расследования и уже признала преступление, а не соглашается только с его квалификацией.

Защитник журналистки настаивает, что ей требуется психотерапевтическая помощь, которую невозможно обеспечить в условиях СИЗО. Шитов называет содержание Пономаренко в изоляторе при фактическом завершении расследования «избыточно репрессивным».

«Условия содержания за заклеенными окнами я считаю пыточными. Никакой опасности для общества я не представляю. Единственный человек, которому я могу нанести повреждения в состоянии истерики и депрессии, это я сама», — заявила Мария.

Сторона обвинения считает, что Пономаренко стоит оставить под стражей из‑за тяжести ее преступления, непредоставления документов о ее заболеваниях, а также проживания в Петербурге без регистрации.

В квартире, где жила Пономаренко, она не может находиться под домашним арестом из‑за отсутствия необходимых документов. При этом друг журналистки свидетельствовал в суде, что готов предоставить ей квартиру для отбывания ареста.

Марию Пономаренко арестовали в конце апреля из‑за публикации в своем телеграм-канале информации о якобы нанесенном российскими военными авиаудара по драмтеатру Мариуполя. Эту информацию опровергали в Минобороне РФ, в связи с чем пост журналистки следствие считает распространением ложных данных.

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