Реклама
Новости

Вышел новый тизер документалки Netflix о Робби Уильямсе

Семён Гудошников
Сегодня в 10:35

На ютуб-канале Netflix появился новый тизер документального сериала о Робби Уильямсе. Точная дата премьеры пока неизвестна, в ролике говорится, что шоу «выйдет скоро».

Всего планируется четыре эпизода проекта. В них расскажут о карьере Уильямса в составе Take That, его сольном периоде творчества и его борьбе с зависимостью. В сериале используются архивные кадры и недавние интервью с артистом.

Режиссером выступил Джо Перлман, автор фильмов о Льюисе Капальди и спецэпизода HBO «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Продюсером стал Асиф Кападиа, известный по фильму «Эми» об Эми Вайнхаус.

Уилльямс в интервью утверждал, что сериал о его жизни будет «полон секса, наркотиков и психических заболеваний». Он отметил, что почти никогда не просил вырезать что‑то из картины.

Подробности по теме
Netflix показал тизер-трейлер документального сериала о Робби Уилльямсе
расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Робби УильямсГарри ПоттерАсиф КападиаЭми Вайнхаус
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»