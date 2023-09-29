Вышел новый тизер документалки Netflix о Робби Уильямсе

На ютуб-канале Netflix появился новый тизер документального сериала о Робби Уильямсе. Точная дата премьеры пока неизвестна, в ролике говорится, что шоу «выйдет скоро».
Всего планируется четыре эпизода проекта. В них расскажут о карьере Уильямса в составе Take That, его сольном периоде творчества и его борьбе с зависимостью. В сериале используются архивные кадры и недавние интервью с артистом.
Режиссером выступил Джо Перлман, автор фильмов о Льюисе Капальди и спецэпизода HBO «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Продюсером стал Асиф Кападиа, известный по фильму «Эми» об Эми Вайнхаус.
Уилльямс в интервью утверждал, что сериал о его жизни будет «полон секса, наркотиков и психических заболеваний». Он отметил, что почти никогда не просил вырезать что‑то из картины.