Вышел первый тизер-трейлер новой «Планеты обезьян»

Оригинальная «Планета обезьян» 1968 года основана на романе французского писателя Пьера Буля. Картина с Чарлтоном Хестоном в главной роли рассказывает об астронавте, который приземляется на планету и обнаруживает развитую цивилизацию обезьян, правящую примитивными людьми. В финале герой узнает, что находится на Земле, где произошла ядерная война.