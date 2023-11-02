Вышел первый тизер-трейлер новой «Планеты обезьян»

На ютуб-канале 20th Century Studios появился дебютный тизер-трейлер фильма «Планета обезьян: Королевство» — четвертой части обновленной франшизы. Премьера картины запланирована на 24 мая 2024 года.
Главным героем «Королевства» стал Корнелиус — сын Цезаря, умершего в конце прошлого фильма. Корнелиусу предстоит сохранить наследие отца, не давая исказить учение Цезаря, а также встретиться с новым жестоким вождем обезьян.
Озвучил и исполнил движения Корнелиуса 24-летний актер Оуэн Тиг, присоединившийся к франшизе. Одну из главных ролей сыграла Фрейя Аллан, известная по роли Цири в «Ведьмаке».
Срежиссировал картину Уэс Болл, снявший трилогию «Бегущий в лабиринте». Производство фильма началось в Сиднее в октябре 2022 года и завершилось в феврале 2023-го.
Оригинальная «Планета обезьян» 1968 года основана на романе французского писателя Пьера Буля. Картина с Чарлтоном Хестоном в главной роли рассказывает об астронавте, который приземляется на планету и обнаруживает развитую цивилизацию обезьян, правящую примитивными людьми. В финале герой узнает, что находится на Земле, где произошла ядерная война.
С 1968 по 2001 год вышло шесть фильмов серии. В 2011 году компания 20th Century перезапустила франшизу фильмом «Восстание планеты обезьян» — историей о том, как приматы захватили власть.