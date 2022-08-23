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Оуэн Тиг сыграет вождя приматов в новом фильме франшизы «Планета обезьян»
Сегодня в 13:03

Оуэн Тиг исполнит главную роль в новой серии фильмов франшизы «Планета обезьян». Об этом сообщает Deadline.

Актер сыграет вождя приматов. Обязанности режиссера на себя вновь возьмет Уэс Болл («Бегущий в лабиринте»).

Детали грядущего фильма пока не раскрываются. Известно, что Disney после приобретения студии 20th Century была заинтересована в серии новых картин по франшизе.

Оригинальная «Планета обезьян» 1968 года основана на романе французского писателя Пьера Буля. Картина с Чарлтоном Хестоном в главной роли рассказывает об астронавте, который приземляется на планету и обнаруживает развитую цивилизацию обезьян, правящую примитивными людьми. В финале герой узнает, что находится на Земле, где произошла ядерная война.

В 2011 году компания 20th Century успешно обновила франшизу фильмом «Восстание планеты обезьян» — историей о том, как приматы захватили власть.

Подробности по теме
От Кубрика к Трампу: во что превратилась «Планета обезьян» за 50 лет
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