Пол Маккартни выпустит «последнюю песню» The Beatles. Ее создали с помощью ИИ

Журналист Би-би-си Марк Сэвидж предположил, что «новой и последней песней» The Beatles может оказаться «Now and Then». Этот трек содержался на одной из двух кассет с пометкой «Для Пола», записанных Ленноном незадолго до его смерти в 1980 году и позднее переданных Маккартни художницей Йоко Оно.