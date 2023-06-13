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Пол Маккартни выпустит «последнюю песню» The Beatles. Ее создали с помощью ИИ

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:03

Под Маккартни пообещал выпустить «новую и последнюю песню» легендарной группы The Beatles, записанную с помощью искусственного интеллекта. Об этом музыкант заявил в интервью BBC Radio 4.

По словам Маккартни, композиция уже закончена, а ее релиз запланирован на конец года. Название трека артист не раскрыл. Однако пообещал, что поклонники услышат в песне голос Джона Леннона, который ИИ извлек из старой демозаписи.

Журналист Би-би-си Марк Сэвидж предположил, что «новой и последней песней» The Beatles может оказаться «Now and Then». Этот трек содержался на одной из двух кассет с пометкой «Для Пола», записанных Ленноном незадолго до его смерти в 1980 году и позднее переданных Маккартни художницей Йоко Оно.

Маккартни признался, что идея завершить трек с помощью искусственного интеллекта появилась во время работы над документальным фильмом «The Beatles: Get Back» — его выпустил в 2021 году Питер Джексон. Современные технологии позволили отделить голоса музыкантов The Beatles от фонового шума.

Британская рок-группа The Beatles считается одним из самых знаменитых и влиятельных коллективов в истории музыки. Она действовала с 1960 по 1970 год. В середине 1970-х музыканты предпринимали попытки воссоединения, но в 1980 году Джона Леннона убили.

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Пол МаккартниПитер ДжексонДжон ЛеннонМарк Сэвидж
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