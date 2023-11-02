Прокуратура проверит слова депутата Гурулева об уничтожении россиян, несогласных с Путиным

«Это не только к Гурулеву относится, но и ко многим другим. В стране создается атмосфера неприятия и ненависти к несогласным, к тем, кто не соглашается с политикой государства. Я хочу напомнить, что в Конституции Российской Федерации пока еще не записано, что гражданин обязан соглашаться с действиями государства. Наоборот, записано, что он имеет право высказывать любое свое мнение, в том числе и критическое, об этой политике», — сказал Вишневский в разговоре с RTVI.