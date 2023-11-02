Прокуратура проверит слова депутата Гурулева об уничтожении россиян, несогласных с Путиным

Прокуратура Москвы проверит высказывание депутата Госдумы Андрея Гурулева об уничтожении или изоляции оппозиционных россиян. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры депутату Законодательного собрания Петербурга Борису Вишневскому.
Вишневский просил генпрокурора Игоря Краснова дать оценку словам Гурулева. В ответе замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексея Жафярова говорится, что обращение Вишневского рассмотрено и направлено в прокуратуру Москвы для дальнейшего рассмотрения.
15 октября в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» Гурулев выказался о грядущих выборах президента России. По мнению законодателя, Владимир Путин «победит капитально», «так что не снилось всей этой швали, которые там Макроны, Байдены, Шольцы и так далее».
Затем депутат произнес следующее: «Я хотел бы, чтобы в нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту (а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня), чтобы вся эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то уничтожена».
Высказывания Гурулева попросили проверить зампред «Яблока» Борис Вишневский и «Новая газета». По мнению Вишневского, Гурулев перешел очень важную грань, призывая уничтожать несогласных с президентом, и оставлять это без последствий уже невозможно.
«Это не только к Гурулеву относится, но и ко многим другим. В стране создается атмосфера неприятия и ненависти к несогласным, к тем, кто не соглашается с политикой государства. Я хочу напомнить, что в Конституции Российской Федерации пока еще не записано, что гражданин обязан соглашаться с действиями государства. Наоборот, записано, что он имеет право высказывать любое свое мнение, в том числе и критическое, об этой политике», — сказал Вишневский в разговоре с RTVI.
Позже Гурулев заявил, что слова про уничтожение адресовал не 20% оппозиционных россиян, а «врагам», «которые сегодня желают нашей стране поражения», и россиянам, воюющим на стороне ВСУ.
Комиссия Госдумы по депутатской этике не нашла ничего оскорбительного в словах Гурулева, сочтя их личным мнением депутата. «Выражение своего мнения по отдельным вопросам общественно-политической жизни государства является неотъемлемым правом депутата Госдумы, установленным законодательством РФ, — говорится в ответе комиссии за подписью ее главы Валентины Терешковой. — Использование в русском языке образных выражений, так называемых фигур речи, не является оскорблением и служит для прояснения мысли выступающего».