В Москве оштрафовали зоозащитницу, которая спасла кота

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 4000 рублей зоозащитницу Наталью Кошанскую, которая участвовала в спасении запертого в машине кота. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Причиной административного наказания стало неповиновение полиции (статья 19.3 КоАП). По данным агентства, Кошанская хотела забрать кота к себе домой, но правоохранители ей отказали, из‑за чего и произошел конфликт.
Телеграм-канал Sota попросил зоозащитницу прокомментировать произошедшее. Та рассказала, как происходило ее задержание.
«[Полицейский] меня вытащил резко за куртку и за руку из машины, животное оставалось у меня в руках. Он у меня забрал животное, мне заломали руки назад, одели наручники, ударили, положили на бетонное перекрытие», — заявила Кошанская.
Она уточнила, что вину в суде признала и со штрафом согласилась, поскольку действительно «не повиновалась»: девушка переживала за судьбу кота и не хотела отдавать его полицейским.
О спасении кота стало известно накануне. По утверждению Life.ru, владелец автомобиля, в котором без еды и воды сидел кот, заехал на парковку у Большого театра 29 октября, затем он пошел зажигать свечи на Красной площади, за что его задержали, а позже отправили в психиатрическую клинику.
На запертого питомца обратили внимание очевидцы. Они вызвали на место полицию и МЧС, но сперва сотрудники не хотели открывать машину без согласия владельца. Позже они все-таки вскрыли автомобиль и достали оттуда кота.