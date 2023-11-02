В Москве оштрафовали зоозащитницу, которая спасла кота

О спасении кота стало известно накануне. По утверждению Life.ru, владелец автомобиля, в котором без еды и воды сидел кот, заехал на парковку у Большого театра 29 октября, затем он пошел зажигать свечи на Красной площади, за что его задержали, а позже отправили в психиатрическую клинику.