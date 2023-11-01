В Москве спасли кота из запертой машины

По данным Shot, автомобилем владеет 61-летняя Людмила Юрина из Волгоградской области, но за рулем авто был ее сын — 40-летний Алексей Юрин. Телеграм-канал со ссылкой на очевидцев пишет, что Юрина задержали, после того как он достал церковные принадлежности и начал говорить, что он пророк. Родственники заявили Shot, что мужчина не выходил на связь с 29 октября.