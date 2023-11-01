В Москве спасли кота из запертой машины

Полицейские вскрыли автомобиль на Театральной площади и достали оттуда кота, который долгое время был в нем заперт. Об этом сообщает «Подъем».
Сперва СМИ писали, что животное сидит в авто уже четвертые сутки. По утверждению Life.ru, владелец автомобиля заехал на парковку у Большого театра 29 октября. После спасения четвероногого «Подъем» сообщил, что, по предварительной информации, владелец покинул кота накануне.
Издание уточняет, что мужчина пошел зажигать свечи на Красной площади, за что его задержали, а позже отправили в психиатрическую клинику. Кот остался в авто с пакетом апельсинов и кастрюлей борща.
По данным Shot, автомобилем владеет 61-летняя Людмила Юрина из Волгоградской области, но за рулем авто был ее сын — 40-летний Алексей Юрин. Телеграм-канал со ссылкой на очевидцев пишет, что Юрина задержали, после того как он достал церковные принадлежности и начал говорить, что он пророк. Родственники заявили Shot, что мужчина не выходил на связь с 29 октября.
На запертого питомца обратили внимание очевидцы. Они вызвали на место полицию и МЧС, но сперва сотрудники не стали вскрывать машину без согласия владельца.
Зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов призвал освободить кота. По его словам, полицейские обязаны его спасти, поскольку это пресечение преступления, связанного с жестоким обращением с животным. Его владельцу он пригрозил уголовным делом.