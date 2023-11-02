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«Русский Репортаж» выпустил «Мальчика и птицу» Хаяо Миядзаки в двух версиях дубляжа

Виктория Шанина
Сегодня в 13:19

Кинопрокатчик «Русский Репортаж» выпустил два трейлера к новому анимационному фильму «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки — в двух официальных версиях русского дубляжа. В прокат выйдут также оба варианта, рассказали «Афише Daily» представители дистрибьютора.

Одну из версий озвучила студия CPI Films — ролик можно посмотреть по ссылке. Второй дубляж представит «Студийная банда» — послушать, как он звучит в трейлере, можно тут.

«Мы очень ценим многомиллионную аудиторию почитателей таланта Хаяо Миядзаки и поэтому отнеслись к вопросу дубляжа с особым вниманием. Мы выбрали две разные студии, чтобы удивить и самых преданных фанатов картин великого японского аниматора, и дать возможность широкой аудитории познакомиться с новым шедевром мастера в кинотеатрах», — сказала директор по маркетингу и кинопрокату «Русского Репортажа» Анна Бочарова.

Ранее представитель студии озвучки Flarrow Films Ислам Ганджаев рассказывал, что именно его команда должна была заняться дубляжом. Уже был одобрен бюджет и началась работа: «Мы зарядили лучшую переводчицу, спланировали запись и многим актерам уже рассказали, что их утвердили сами японцы». Однако в последний момент выяснилось, что заниматься озвучкой будет не Flarrow Films, а «Студийная банда». «„Русскому Репортажу“ показалось, что я и есть „Студийная банда“. Что очень забавно, учитывая, что при всех переговорах я ни разу их не упоминал», — пишет Ганджаев.

«Русский Репортаж» дал «Афише Daily» официальный комментарий по поводу этой ситуации:

«Мы рассматривали большое количество студий дубляжа, потому что планировали подготовить для наших зрителей две русскоязычные версии. Этот процесс держался в строгом секрете, так как мы общались с разными командами. С Исламом вели переговоры в том числе. После того как мы получили согласование почти всех вариантов дубляжа от японских коллег, мы подтвердили студиям и Исламу (так как он не являлся представителем студии в переговорах с нами, а предлагал, при достижении договоренностей, заключиться через его ИП), что их вариант утвержден. Для финального принятия решения, с кем и на каких условиях мы двигаемся дальше, провели раунд внутренних совещаний и решили заключаться с CPI Films и „Студийной бандой“. Уведомили студии и Ислама о своем решении. К сожалению, как мы видим, не все восприняли свое поражение достойно. На сегодняшний день, наблюдая за непрофессиональной и незрелой реакцией Ислама из‑за нашего утверждения других команд, я очень рада, что мы приняли именно такое решение»
Анна Бочарова
Директор по маркетингу и кинопрокату компании «Русский Репортаж»

Картина расскажет о парне по имени Махито. Его мать погибает во время взрывов в Токио, и отец увозит мальчика в сельскую местность. Там он встречает говорящую цаплю, и та обещает ему встречу с матерью, если они отправятся в заброшенный особняк. Премьера «Мальчика и птицы» в отечественных кинотеатрах запланирована на 7 декабря.

Первые показы аниме уже прошли в Японии, и фильм мастера японской анимации получил хвалебные отзывы. Рейтинг зрителей на Rotten Tomatoes сейчас составляет 99% — по этому показателю он находится на втором месте в фильмографии режиссера после «Еще вчера» («Only Yesterday»). На IMDb оценка пользователей ниже — 7,7 балла из 10.

В середине сентября «Афиша Daily» выпустила, кажется, первую рецензию на «Мальчика и птицу» на русском языке. Сергей Степанов рассказал, почему поклонники Миядзаки от картины останутся в восторге, а его оригинальное название заслуживает более точного перевода на русский.

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