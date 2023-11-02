«Русский Репортаж» выпустил «Мальчика и птицу» Хаяо Миядзаки в двух версиях дубляжа

«Мы рассматривали большое количество студий дубляжа, потому что планировали подготовить для наших зрителей две русскоязычные версии. Этот процесс держался в строгом секрете, так как мы общались с разными командами. С Исламом вели переговоры в том числе. После того как мы получили согласование почти всех вариантов дубляжа от японских коллег, мы подтвердили студиям и Исламу (так как он не являлся представителем студии в переговорах с нами, а предлагал, при достижении договоренностей, заключиться через его ИП), что их вариант утвержден. Для финального принятия решения, с кем и на каких условиях мы двигаемся дальше, провели раунд внутренних совещаний и решили заключаться с CPI Films и „Студийной бандой“. Уведомили студии и Ислама о своем решении. К сожалению, как мы видим, не все восприняли свое поражение достойно. На сегодняшний день, наблюдая за непрофессиональной и незрелой реакцией Ислама из‑за нашего утверждения других команд, я очень рада, что мы приняли именно такое решение»

Анна Бочарова Директор по маркетингу и кинопрокату компании «Русский Репортаж»