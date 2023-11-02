Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение для создания дипфейков из‑за ее портрета в рекламе

Йоханнсон — далеко не первая артистка, столкнувшаяся с неправомерным использованием ее внешности технологиями на основе ИИ. В начале октября Том Хэнкс специально завел социальные сети, чтобы предупредить своих фанатов, что он не имеет никакого отношения к рекламе одной из стоматологических клиник США, в которой используется сгенерированный искусственным интеллектом образ актера.