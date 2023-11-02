Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение для создания дипфейков из‑за ее портрета в рекламе

Американская актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд иск против приложения Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar, в котором можно генерировать изображения с помощью искусственного интеллекта. Об этом пишет Variety со ссылкой на ее адвоката Кевина Йорна.
Претензии связаны с рекламой приложения, в котором разработчики использовали имя и внешность Йоханссон без ее ведома. Представители актрисы заметили этот ролик в X (Twitter) 28 октября, а потом реклама загадочным образом исчезла с просторов интернета.
«Мы не намерены воспринимать подобное легкомысленно. Как и всегда в подобных случаях, мы собираемся воспользоваться любыми средствами правовой защиты, которыми сможем», — сказал Йорн.
Йоханнсон — далеко не первая артистка, столкнувшаяся с неправомерным использованием ее внешности технологиями на основе ИИ. В начале октября Том Хэнкс специально завел социальные сети, чтобы предупредить своих фанатов, что он не имеет никакого отношения к рекламе одной из стоматологических клиник США, в которой используется сгенерированный искусственным интеллектом образ актера.