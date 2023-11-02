Обновленные магазины adidas в России могут открыться весной 2024 года

Весной 2024 года в России могут открыться бывшие магазины adidas, но уже под новым названием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя направления новых брендов в Союзе торговых центров и совладельца REC + Retail Group Наталию Кермедчиеву.
Нового названия пока нет, но, по словам Кермедчиевой, оно будет «какое‑то нейтральное». Для потребителя «глобально ничего не изменится» — ассортимент останется прежним, а цены повысят максимум на 20%.
Первые магазины откроют в Москве. В планах на 2024 год — перезапустить десятки точек по всей России, а в целом передача российского подразделения инвестору позволит перезапустить до сотни магазинов.
Права на субаренду торговых помещений выкупила структура Якова Панченко. Он также владеет «Стокманном» и Lamoda.
«Это не совсем чистая покупка бизнеса, они не купили юрлицо, они будут продолжать так же работать и заниматься оптом самостоятельно», — сказала Кермедчиева.
После начала российской военной операции на территории Украины adidas закрыл розничные магазины в РФ, а также приостановил работу приложения и сайта в стране. Вместе с тем компания заморозила партнерское соглашение с Российским футбольным союзом о предоставлении спортивной формы сборной России по футболу.