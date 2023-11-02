Обновленные магазины adidas в России могут открыться весной 2024 года

После начала российской военной операции на территории Украины adidas закрыл розничные магазины в РФ, а также приостановил работу приложения и сайта в стране. Вместе с тем компания заморозила партнерское соглашение с Российским футбольным союзом о предоставлении спортивной формы сборной России по футболу.