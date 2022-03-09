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adidas приостановил работу приложения и сайта в России. Магазины закроют 13 марта

Семён Гудошников
Сегодня в 20:35

adidas приостановил работу приложения и сайта в России. Об этом говорится в уведомлении, которое при попытке зайти на ресурсы получили российские пользователи.

Россияне могут просматривать товары в приложении и на сайте, но возможности что‑либо заказать в данный момент нет.

Офлайн-магазины adidas будут работать до 13 марта включительно. Условия возврата и обмена товаров можно посмотреть в разделе «Помощь» или обратившись в клиентский сервис adidas.

После начала «военной операции» на Украине многие западные компании решили приостановить деятельность в России. Среди них H&M, Zara, Mango, Asos, Nike, IKEA, Jysk, McDonalds, Coca-Cola и PepsiCo.

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