За первые девять месяцев 2023 года «Яндекс Музыка» удалила 4333 единицы контента (треков, клипов, обложек альбомов и эпизодов подкастов) по требованию Роскомнадзора. Об этом пишет РБК со ссылкой на первый отчет компании о прозрачности.
Основные причины удаления, согласно отчету, — фейки о спецоперации, дискредитация госорганов, пропаганда ЛГБТ и информация о способах самоубийства.
Кроме того, РКН просил удалить контент, в котором разглядел пропаганду экстремизма, неуважение к президенту и государственным символам, способы изготовления, распространения и употребления наркотиков, оправдание педофилии, описание убийств и пропаганду физического насилия.
Еще 17,5 тыс. треков в «Яндекс Музыке» получили в третьем квартале 2023 года отметку «18+». Сервис сделал это по собственной инициативе, пока на рынке нет единого подхода к возрастной маркировке. На данный момент в каталоге «Яндекс Музыки» 76 млн композиций.