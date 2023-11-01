Еще 17,5 тыс. треков в «Яндекс Музыке» получили в третьем квартале 2023 года отметку «18+». Сервис сделал это по собственной инициативе, пока на рынке нет единого подхода к возрастной маркировке. На данный момент в каталоге «Яндекс Музыки» 76 млн композиций.